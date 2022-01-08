福慧袋捐贈儀式，左永靖鄉共好協會陳雍讓理事長，右頂新和德文教基金會魏應充創辦人。(圖／頂新和德文教基金會提供)

福慧袋捐贈儀式，頂新和德文教基金會魏應充創辦人祝福關懷戶。(圖／頂新和德文教基金會提供)

志工協助關懷戶領取福慧袋。(圖／頂新和德文教基金會提供)

多數民眾關心如何施打第三劑疫苗之際，社會各角落卻有許多人只能關心下一餐在哪裡？為讓故鄉的經濟弱勢民眾能過個好年，並喚起更多人一起關心這些家戶，頂新和德文教基金會創辦人魏應充今天特別到彰化永靖送愛心物資給當地200個關懷戶，罹患口腔癌的71歲獨居朱姓鄉民說，每月7千元年金扣掉1千多元醫藥費跟基本開銷後，所剩無幾，「日子不好過，這些物資至少能吃到過年。」

頂新和德文教基金會和永靖鄉公所共同發起的「福慧袋 歲末送暖」活動今年邁入第五年，累計發送逾11000袋，17000多人次受惠。今天活動現場的受贈關懷戶來自永靖各村，除有獨居長者、也有不少社會邊緣戶。

今年70歲的關懷戶林先生，和無法工作的太太同住，每月領取政府低收入戶補助，他平日靠做手工飾品、手工包包及代客車補拉鏈為生，目前欠債一百多萬，6年前他所住的房屋破損，因經濟拮据無法翻修，頂新和德文教基金會「築夢工程」團隊發動修繕協助他得以安居，目前是頂新和德1919食物銀行關懷戶。

林先生說，「很感謝魏應充創辦人幫他和太太修房子，也透過食物銀行不間斷地照顧這麼多與他素昧平生的人，不知道該如何表示感謝。」罹患口腔癌的71歲獨居朱姓鄉民說，3年前罹癌後，開刀、住院、生活起居樣樣得自己來，這些物資至少能吃到過年。

頂新和德文教基金會長期關懷永靖弱勢家庭，除了提供急難救助，也透過「頂新和德1919食物銀行」為急難或弱勢家庭補給生活物資，每逢年底也會舉辦福慧袋致贈活動，內容包含奶粉、白米、罐頭等14項民生物資。

今年的200個福慧袋由永靖國中棒球隊、永靖鄉共好協會、慈濟社區志工與基金會志工隊等60人協助裝袋，共好協會志工劉玉珍說，希望趁自己還有能力時幫助別人，助關懷戶共好新春。創辦人魏應充表示，希望透過福慧袋的活動，能做到袋袋相傳與代代相傳，讓善與愛持續在社會各角落流傳。