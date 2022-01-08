36歲演奏家陳譽6日晚上9時，開車行經新北市三重區正義北路與長壽西街口，與27歲鄭男駕駛汽車發生擦撞，鄭男手持利刃下車理論，持刀劃傷陳譽左手腕，陳男手部鮮血直流，所幸經縫合未有生命危險，鄭男逞凶後逃逸，警方8日下午3時於五股區逮捕鄭男，訊後將依妨害自由、傷害等罪嫌移送地檢偵辦。

被害人36歲演奏家陳譽，主修小提琴、鋼琴，曾在基督書院管擔任弦樂團小提琴首席一職，並曾擔任汪東城演出的戲劇「當我們宅一起」替身演奏，2008年更受邀於元大集團董事長夫人唐可珊生日宴會開場節目表演，此次事故恐影響未來事業發展。

陳譽6日晚上9時許，駕車行經三重區正義北路及長壽西街口，不慎與有傷害前科的27歲鄭姓男子發生擦撞，雙方駕車追逐至正義北路與六張街口，鄭男手持利刃下車與被害人陳男理論。

雙方吵得不可開交，鄭男憤而持刀動手攻擊陳譽，造成陳左手腕內側劃傷，鄭男則在逞凶後駕車逃逸，陳男駕車追上，路上又不慎擦撞上39歲陳姓機車騎士，所幸機車騎士僅腿部擦傷。

事後陳譽送醫縫合，雖未傷及身體機能，但恐因此影響往後演奏生涯；三重警獲報調閱監視器畫面，鎖定鄭男身分，積極追緝中，8日下午3時於五股區新五路逮捕鄭男，訊後將依妨害自由、傷害等罪嫌移送地檢偵辦。