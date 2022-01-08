台中第二選區立委補選將在9日投票、競爭非常激烈。針對選情，政治大學政治系副教授、選舉研究中心副研究員俞振華分析認為，這次補選沒有綁其他選舉，對顏寬恒比較有利；而最後選舉成敗，將由投票率高低來決定。

俞振華接受香港媒體《中評社》專訪時表示，這次補選，國民黨候選人顏寬恒的優勢和基礎絕對是組織票，民進黨候選人林靜儀最主要是抓空氣票。如果這次補選綁其他選舉，對顏寬恒可能不妙，等於重演2020大選時的狀況，投票率會拉很高，只有組織票，並不足以抵擋空氣票，不過，這次補選是獨立進行，對顏寬恒反而比較有利。

俞振華指出，關鍵在於，外地、沒有住該選區的人，願不願意回去投票。這些空氣票會不會凝聚起來，對林靜儀是關鍵，他舉例分析說，70%的投票率及55%的投票率，中間差15%，這對組織票影響不大，但是對空氣票影響就很大；而現在民進黨顯然希望透過不斷打擊顏寬恒，把選舉炒熱，盼把投票率衝高，空氣票多一票就是一票，最後選舉成敗，將由投票率高低來決定。

另針對國民黨和顏寬恒不要變成政黨對決的策略？俞振華說，這是正確的策略，希望這場補選回歸到選擇哪個候選人，而不是選黨，應該比較符合這場選舉的在地性。所以顏寬恒主打在地性，批評林靜儀是空降、外來的。