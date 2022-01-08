Omicron疫情升溫，雲林縣政府與北港朝天宮等宮廟嚴陣以待。（張朝欣攝）

針對近期Omicron入侵桃園社區，桃機群聚案擴散，雲林縣長張麗善8日強調疫情逐漸升溫，絕不能等閒視之，縣府每天都密切關注疫情的最新發展，若有必要，任何從嚴的措施都會立即啟動。北港朝天宮等宮廟也加強準備，隨時配合中央防疫政策。

張麗善說，國內Omicron變異株本土確診病例擴大，說不擔心是不可能的，也很能體會中央流行疫情指揮中心的辛苦與壓力，接下來地方政府會配合中央做相關的疫情防備措施。

張麗善表示，目前餐廳用餐、醫院探病、活動舉辦等規範，均依照中央流行疫情指揮中心的指示，地方第1線的情況也會立即反映給中央，必要時縣府會有提前部署的作為。呼籲民眾若到公共場所，一定要戴好口罩、勤洗手，持續做好最基本的防護工作。

縣新聞處處長羅楚東說明，目前雲林縣第1劑疫苗施打率為7成6，第2劑6成5，目標為2劑都能達到8成，同時鼓勵民眾盡可能施打第3劑，藉由加強疫苗強度與覆蓋率，因應Omicron變異株疫情。

羅楚東指出，縣府已強化防疫計程車與防疫旅館人員的2劑疫苗施打，施打率接近百分百。面對農曆年即將到來，呼籲民眾配合各種防疫措施，盡量減少群聚，不要輕忽大意，未雨綢繆才能讓疫情趨緩進而退散。

宮廟方面，因應近日進香團、參拜遊客明顯增加，也密切注意防疫工作，雲林縣北港朝天宮表示，去年國慶日後參拜人潮開始回流，元旦連續假期遊客相當多，廟方目前持續實施入廟量體溫、戴口罩、保持安全距離，未來會配合中央防疫措施，隨時提前部署加強防疫。