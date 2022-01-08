台中市第二選區立委補選明天即將投票，民進黨候選人林靜儀今上午在沙鹿展開車掃，由於疫情升溫，行政院長蘇貞昌晚間取消站台。前民進黨立委郭正亮指出，蘇貞昌是考慮到疫情下中央不能沒人坐鎮；至於林靜儀形象塑造的部分，郭正亮直言，民進黨沒招了，本來應該要塑造她堅強的一面，但現在主題打錯了。

郭正亮今天(8日)在政論節目《新聞大白話》中表示，蘇貞昌都決定不去了，就是知道Omicron，中央不能沒人坐鎮，所以決定留著。郭正亮直言，民進黨真的是沒招了，最後回來塑造林靜儀就是林默娘的形象，但林靜儀長期以來不是這個形象，她比較為人熟知的，是失婚後從挫折中站起，沒塑造這個形象滿奇怪的，因為這很不容易，應該塑造她堅強的一面，結果卻在塑造她能夠感應的那一面，主題打錯了。

郭正亮指出，柯媽很聰明，因為她事實上並沒有說支持顏寬恒，但明確表達不喜歡林靜怡，柯P還接球繼續批林靜怡，是從不喜歡林靜儀，認為她不適合當立委的角度出發，這訊息當然當地民眾黨支持者會聽到。

郭正亮感嘆，最後這一周真的有點玄，一個多月前就有朋友跟自己說，這區最後一周會有事情發生，「他也沒告訴我是什麼事」。但現在發生的這些事情，都對林靜儀不利，像是民眾黨的票動了；顏清標這個事會鞏固基本盤，昨天聽到謝龍介說現場氣氛好熱；最後是病毒會影響返鄉投票。