前副總統呂秀蓮舉辦「新女性50年巡迴特展」，展場中更把因美麗島事件坐牢5年的牢房一比一還原。（陳夢茹攝）

前副總統呂秀蓮舉辦「新女性50年巡迴特展」，8日起開展至23日，展覽中帶領民眾回顧重大歷史事件，展場中更把因美麗島事件坐牢5年的牢房一比一還原，她直呼「務必進牢房1分鐘，才能體會失去自由是什麼滋味」。

「新女性Her－Story五十年巡迴展」展覽內容包括台灣真女人、美台斷交、美麗島事件、 暗黑桃園及縣長1000天等5個主題，用許多珍貴老照片呈現呂秀蓮的心路歷程。

呂秀蓮從北一女、台大，一路唸到哈佛大學，後來因為得知美國即將與中華民國斷交，毅然投筆返台參與黨外運動，後來在美麗島事件被指控「暴力叛亂」入獄1833天，約5年多。為此展場依她的記憶，還原出一比一的牢房，「參展民眾一定要待在牢房體驗一下，才會知道失去自由是什麼滋味」。

呂秀蓮表示，桃園在20年前發生縣長劉邦友命案後，垃圾大戰街道滿是垃圾山、蘆竹化工廠氣爆、龜山土石流更是死傷慘重，負債高達55億，當時桃園被認為是最沒希望的縣市，更有「暗黑桃園」之稱，她臨危受命補選上任後，喊出「國門之都、希望之城」，解決桃園諸多棘手問題。

呂秀蓮談及，全球面臨3大危機，分別為疫情、天災及戰爭，「我永遠是烏鴉不是喜鵲，要讓民眾提早知道真相」。她說，這次也邀請前桃園縣長吳志揚與會，呼籲超越統獨、超越黨派，希望藍綠能和解，團結一心才能攜手面對3大危機。

呂秀蓮也提醒，16日上午9點半將於桃園市府文化局5樓視聽室舉辦「台灣的出路：危機 or 契機？」演說，邀請資深評論家康仁俊對談，歡迎民眾共襄盛舉。