桃園自2016年2月啟用YouBike1.0系統，現已建置386站，先前遭砲轟有些站點周轉率太低，遭要求評估遷站。交通局指出，中壢區青松農場微單站周轉率約0.15已拆除，龜山區文化花園夜市周轉率約0.7近期會拆除，距離目標395站仍有7站要建置，會依重大工程配合設站。

許多大眾運輸工具逐漸以低碳為目標發展，YouBike更是不少通勤族、學生等人不可或缺的交通工具，不過先前曾被地方民代批評，有些站點設置在偏僻區域，使用人次低得慘不忍睹，要求交通局針對周轉率低站點評估遷站的可能性。

交通局表示，桃園YouBike站點現有386站，其中有18站為建商、企業等捐站，先前遭民代點名的龜山區大坑南上路站周轉率僅0.01，因屬於捐站而排除拆遷名單。中壢區青松農場站因位於青埔邊陲，周轉率約0.15已拆除完畢，另外龜山區文化花園夜市周轉率約0.7，近2個月內會拆除。

「桃園YouBike站點目標為395站，最後7站規畫配合重大工程建置」，交通局指出，這7站規畫要設置在中壢A22捷運站、桃園廈門街停車場、中壢青埔國際會展中心、桃園司法園區、中原火車站重劃區、平鎮新富三街台鐵臨時站及龜山停18立體停車場。

雙北已將YouBike1.0系統汰換，桃園的合約也將於年底期滿，交通局表示，雙北在合約到期前都有進行評估，新北市有試辦過無樁式自行車，桃園已經規畫評估標案，將請顧問公司評估整體交通狀況，7月底前會有初步結果，最晚11月要完成招標。

交通局強調，若最後不是微笑單車得標，YouBike1.0系統原則上明年也會繼續營運，招標時會要求廠商須確保公共自行車服務無縫接軌，若廠商的自行車系統無法達成，則會要求先讓YouBike1.0系統持續營運3個月至半年。