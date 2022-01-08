疫情升溫 侯友宜指示風景區加強宣導戴口罩 18:182022/01/08 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情升溫 侯友宜指示風景區加強宣導戴口罩。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應疫情變化，為防堵病毒傳播，加強民眾自我保護觀念，新北市長侯友宜在今日防疫會議指示，今、明2天各區轄內風景區人潮擁擠處務必宣導戴口罩，並落實各項防疫措施，以提高憂患意識。 桃園防疫強化如虛設 民眾未落實戴口罩 新北濕地藝術季「川流堆疊」開展 侯友宜籲戴好口罩 #風景區 #戴口罩 #指示 #疫情升溫 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北防疫計程車司機染疫 家人採檢結果出爐 Ct值曝光 09:572022/01/08 生活 疫情升溫 侯友宜再呼籲中央檢討高風險列管國家及入境規定 11:472022/01/07 生活 疫情升溫 新竹縣9日起醫院、長照機構禁探病 15:222022/01/08 生活 直播》林靜儀選前之夜 正副總統取消大進場 17:282022/01/08 政治 新北加開中大型接種站 侯友宜憂心：中央別讓疫苗不夠打 10:272022/01/08 生活 Omicron疫情升溫 張麗善：必要時啟動從嚴措施 18:042022/01/08 生活 不分室內外 竹縣下令全程戴口罩 04:102022/01/08 地方新聞 「超胸」美魔女未戴口罩遭警攔 臉紅遭酒測嬌喊「沒那麼嚴重」 09:542022/01/08 社會 苗栗縣7日深夜發布最新加強春節防疫措施 外出全程戴口罩 06:322022/01/08 生活 Omicron國際肆虐 侯友宜發覺1現象「很擔心」 11:082022/01/08 生活 新北符合接種第三劑疫苗有128萬人 侯友宜：趕快去打 15:542022/01/07 生活 生活熱門新聞 第三劑怎麼選才好？專家曝1原則 都打同廠牌GG了 - 生活 愛吃微波食品恐致癌？專家揭2地雷：洗腎機率恐提升 - 生活 北市明開放第三劑疫苗預約平台 提供：莫德納、BNT - 生活 境外移入確診暴增「把醫院當旅館」 醫示警：醫療體系恐崩潰 - 生活 UNIQLO最超值單品是？網一面倒喊它：特價狂掃20件 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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