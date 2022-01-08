因應疫情變化，為防堵病毒傳播，加強民眾自我保護觀念，新北市長侯友宜在今日防疫會議指示，今、明2天各區轄內風景區人潮擁擠處務必宣導戴口罩，並落實各項防疫措施，以提高憂患意識。

桃園防疫強化如虛設 民眾未落實戴口罩
新北濕地藝術季「川流堆疊」開展 侯友宜籲戴好口罩
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