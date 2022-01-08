曾擔任職籃球員經紀人的39歲劉維霖才以色情影片威脅P＋聯盟球員，遭台北地檢署依恐嚇取財等罪起訴。未料，劉男再被爆出涉嫌誘使前HBL球星拍自慰片，經警方於6日將其拘提到案，新北地檢署7日訊後也依違反兒少性剝削等罪嫌聲押禁見。新北地院8日召開羈押庭，認為劉男有勾串證人或煙滅證據、反覆實行恐嚇危害安全罪之虞，因此裁定羈押。

北檢2020年間查出，劉男涉嫌從色情網站，側錄球員不雅影片，他藉口幫忙移除影片，趁機向球員索討「原味」束褲或球衣，轉賣獲利，劉男偵辦期間坦承有傳送不雅影片，但否認恐嚇，北檢昨日偵結依恐嚇取財、詐欺取財、散布猥褻物、妨害秘密、違反兒少性剝削防制條例等罪嫌，將他起訴。

未料，劉男仍不知悔改，他去年間涉嫌取得數名現役的HBL(高級中等學校籃球聯賽) 球員私密影像，散布給網友，事後還傳簡訊恐嚇球員，要求對方陪同泡溫泉、拍裸露影片，但因該名球員遲未回應，所以劉男未取得更多不雅影像，不過劉男仍不死心，涉嫌冒用年輕正妹照片創設假的IG帳號，吸引前HBL成年球員，誘使其傳送自慰影片。

被害人深受其擾，前往中和分局報案，新北地檢署指揮偵辦，昨日兵分2路搜索劉男戶籍地和居住地，並拘提他到案說明。檢方表示，劉男涉犯恐嚇罪、詐欺德利罪、違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌重大，且有事實足認有勾串共犯或證人之虞，又有反覆實行犯恐嚇危害安全罪之虞，因此向法院聲押禁見，後續也將陸續通知被害球員到案說明。

新北地院8日召開羈押庭，認為劉男有勾串證人或煙滅證據、反覆實行恐嚇危害安全罪之虞，因此裁定羈押。