房價不斷飆升，由其在北台灣買房可以說是相當不容易。有網友覺得淡水的環境很不錯，去台北市很方便還有捷運紅線，市容漂亮還有很多景點，所以在淡水買房，但實際住後卻跟想像中不一樣，直喊「好後悔住淡水」。

一名網友在PTT發文表示，在買淡水的房子之前，覺得這理環境很棒，有山有海有賣場、有老街有夜市，好市多也近，可以說不僅生活機能好，市容也漂亮。重點是鄰近台北，離峰時間不塞車的情況下，從老街騎車到士林只要20分，騎到北市大同區只要25分，騎到台北車站35分左右就可到，還有精華的台北捷運紅線，到台北車站、101站不用換車、票價又便宜。

原PO表示，放假時也不用跑景點，淡水就是景點，像是紅毛城、天元宮、漁人碼頭等，騎腳踏車有夠愜意，還能衝北海岸玩，但原PO實際住淡水才發現 跟去淡水玩的感受不一樣，淡水沒機車專用道，車又多，騎車通勤很有壓迫感，然後跟同事聊天聊住哪裡，說到住淡水整個空氣降到冰點，表情彷彿在說：「蛤？這麼遠喔」，讓他覺得「好後悔買淡水」。

貼文引起熱烈討論，許多網友紛紛表示，「你只拿鄰近的點來算時間，實際上選板橋中永和三重畫一個25分車程的圓形決定比你多3個選項能去」、「你看太多炒房仔講的元素了」、「朋友的小孩搬去淡水之後，表示以後絕不買淡水了」、「幻想自己在日本工作通勤啊，有用，沒騙你」、「淡水就便宜啊，房價反應現實」。