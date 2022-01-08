桃園機場群聚感染逐漸擴大，中央流行疫情指揮中心8日證實，2名在桃園機場負責手推車的工作人員快篩呈現陽性反應，桃機疫情前進指揮所指揮官王必勝宣布，擴大核酸檢測（PCR）所有桃機第一線人員，8000多人必須9日檢測完畢。

王必勝表示，已經協調聯新、桃醫及敏盛3家醫院，在機場設3個PCR採檢站，從8日晚上19時起至24時，9日早上8時到晚上20時一定要全部驗完，並盡速完成檢驗結果。

王必勝強調，所有人一定要篩完，機場染疫事件已經是全國重視的事情，「機場是國門，國門一定要守住。」