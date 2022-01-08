有些人在愛情裡受傷後，就會從此失去信心，甚至不願意再談戀愛，但有的人反而會越挫越勇。《搜狐網》近日分享3個在感情中很勇敢的星座女，就算被喜歡的人甩了，她們也不會難過太久，認為對方不喜歡自己是他們的損失，因為沒有任何事情可以打敗自己。

1.雙魚座

雙魚女認為愛情是美好的，在追求的過程中，就算受到層層阻礙，甚至是沒有結果，也不會感到遺憾，因為她們知道自己曾經努力過，雙魚女付出所有時，對方也願意給予回報，她們會感到非常開心，甚至許諾給對方未來，在感情中雙魚女懂得審時度勢，就算結束關係了，也不會哭得死去活來，對於她們而言，如果喜歡的人不喜歡自己，就是因為緣分未到，繼續過自己的人生，唯有把自己照顧好了，才能遇到更好的人。

2.天蠍座

天蠍女外表看似堅強，但內心卻非常柔軟，她們一旦談戀愛，就會無時無刻想和對方在一起，假若對方沒有時間，就算只看到愛人1分鐘，她們也會感到滿足，愛情對於天蠍女而言，她們只求過程，不求結果，所以能夠與相愛的人在一起，她們都會非常珍惜，但最終若沒走到最後，她們也不會感到非常傷心，因為她們認為，真正的感情也未必要在一起走一生，擦肩而過也是一種緣分。

3.水瓶座

水瓶女無論遇到什麼挫折，都能很快恢復精神，因為她們堅信，沒有事情是解決不了的，在愛情中也是如此，她們有時很喜歡一個人，會不斷的付出真心，直到分開的那一刻，她們便會清算過程中自己付出多少，才發現對方一直是索取的那一方，不過水瓶女非常勇敢，她們愛的無怨無悔，也不會感到遺憾，雖然會難過一陣子，但過不久她們會整理好情緒，慢慢地自我痊癒，在下一段的愛情中，讓自己做的更好。