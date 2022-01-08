歲末年終，公司行號舉辦尾牙餐會犒賞員工，聚餐飲酒機會增加，總有民眾心存僥倖酒駕上路，造成自己或他人生命與財產的危害，為避免憾事發生，保障用路人行的安全，淡水警分局將取締「酒後駕車」列為當前首要重點項目。

有鑒於日前發生多起社會矚目酒駕肇事案件，淡水警分局針對轄區KTV、餐飲、熱炒店等易飲酒處所周遭及易酒駕路段，採不分日、夜強力稽查攔檢取締，展現警方「酒駕零容忍」的決心，今年1月至昨(7)日以來共查獲18件酒駕公危案件，積極守護市民朋友的安全，希望帶給民眾一個快樂、平安的嶄新一年。

淡水警分局指出，本月5日晚間9時許，40歲胡姓機車騎士停等紅燈時點菸吸食，引起一旁興仁派出所警員黃昱嘉注意，規勸過程中發現胡男散發濃濃酒氣，經現場酒測，酒測值竟達0.68MG／L，胡男稱因太太出車禍心情差，剛剛去找朋友喝酒紓壓，全案訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

另外，7日上午10時許交通分隊警員楊舜翰發現一輛堆高機行駛於道路上，趨前了解是否領有通行證，卻意外發現63歲的藍姓駕駛滿臉通紅疑似飲酒，經現場酒測，酒測值0.46MG／L，藍男稱上班時喝了點酒，想說堆高機不是汽、機車，不會有酒駕問題，被警察攔查才知道涉及公共危險，直呼：「好後悔！」，警方指出藍男駕駛堆高機於道路上行駛，由於堆高機屬於動力機械，只要酒測值超標，一樣會觸犯刑法「公共危險罪」的罪責。

淡水警分局呼籲，民眾冬令時節喜愛吃薑母鴨、麻油雞進補，以為沒有喝酒沒關係，但含酒精的湯頭也會讓酒測值超標，提醒民眾晚上聚餐如有飲用酒精濃度較高的酒類，隔天早上仍應避免駕車，以免體內尚有未代謝完成的酒精，影響行車安全。

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