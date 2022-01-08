台中市都發局在審計新村舉辦「起動台中超未來」系列活動。（陳淑芬攝）

台中市都發局舉辦「起動台中超未來」系列活動，局長黃文彬頒獎給獲得台中都市設計競圖建築組首獎的朱可馨。（陳淑芬攝）

「30年後，台中市會是什麼樣子？」台中市府祕書長黃崇典8日在「起動台中超未來」系列活動致詞表示，台中市近5年來連年獲選「宜居城市」，天氣與都市生活條件都獲得肯定，但未來仍要面臨全球的天氣暖化、人口問題及產業變革等挑戰，中市施政朝永續發展規畫，希望結合專家學者、民眾意見建構更宜居幸福城市。

台中市都發局推出的「台中2050城市願景計畫」舉辦「起動台中超未來」系列活動，安排「2050願景台中都市設計競圖」學生規劃設計競賽及講座等活動，競圖分為建築組及城鄉規劃組，有百餘名學生參賽，16名脫穎而出，在中市審計新村舉行頒獎儀式、講座，並展開為期2天的相關展示，黃崇典、都發局長黃文彬及議員張彥彤等人及專家學者與會。

黃文彬則指出，在審計新村舊聚落舉辦展出及講座活動，讓年輕人、民眾參與對未來的想像及創意，不僅是為了現在，而是找尋未來更幸福的策略，都發局也將提出建構施政方向，讓台中市跟上國際城市脈動。

逢甲大學建築系4年級學生朱可馨，以「森林翻譯器」獲得建築組首獎，將水湳中央公園森林綠化意象帶入所規劃的森林小學，運用在建築及校園規劃，並引進社區民眾參與。朱可馨表示，她將園區的植物分成變色、闊葉及草原等類別，並依生物在自然界的向「光」、「水」、「地」及「觸」等4特性，各帶進校園建築及教學課程，使人類在森林的感受「演繹」到校園中也能接觸及體驗得到。

「起動台中超未來」展區規劃通往未來8道幸福大門，包括從台中市移居到宜居的關鍵優勢、從低碳到零碳的環境提升、從文創到共創的文化再生、從製造到自造的產業進化等，讓民眾了解台中，並集思廣益提出更好的建議想法。