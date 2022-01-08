萬華區是去年5月疫情爆發的熱區，當時衛福部次長石崇良甚至說出，「萬華是疫情破口」，讓中正萬華區的市民無法接受，除了要面對親人離世的悲痛，還要背負政府污名化的罪名，雖然大家當已漸漸淡忘，但對萬華人來說，是一輩子的傷痛；北市議員應曉薇8日舉辦「點燈祈福追思音樂會」，邀請因新冠肺炎罹難的家屬到場一起大合唱，並點燈祈福。

罷昶案最初的導火線是在指揮中心與北市府在環南市場的記者會，林昶佐對市長柯文哲嗆聲，結果反遭市場自治會長林勝東嗆聲，應曉薇特別在罷昶前一天在青年公園廣場舉辦「點燈祈福追思音樂會」，前衛生署長楊志良和罹難者家屬也到現場參與，盼能藉由此次點燈，讓全國公民見證「萬華不是疫情破口」的宣言。

其中，因新冠肺炎罹難的家屬陳小姐說，疫情帶走了3名最親的家人，一夕間要承受一般人都無法忍受的悲痛，當時疫情剛爆發，醫療體系崩潰，政府要確診者和未染疫的家人都待在家中等候救援，沒有做隔離，耽誤了家人治療的時間，卻還說萬華是疫情破口，實在是非常不負責任。

陳小姐指出，家人驟逝時，尋求過許多援助，甚至打過1922，都沒人願意幫忙，唯獨議員應曉薇伸出援手，一路幫忙處理所有事情，才能讓慌亂的心，逐漸安定下來。

至於是否已走出傷痛，陳小姐說，回想起姊姊過世是在凌晨3點多，完全找不到葬儀社來誦經，一早8點姊姊的遺體就馬上被火化，連最後一面也沒見到，實在很離譜，既然政府知道這個病如此嚴重要馬上火化，為何還讓確診者與未染疫的家人共處一室，曝露在染疫風險中。

陳小姐說，疫情趨緩後，萬華污名也逐漸被遺忘，但對於家屬而言，卻是一輩子的傷痛，永遠抹滅不掉，盼政府能趕快面對承擔責任，給家屬一個交代。

至於是否支持罷昶，陳小姐說，近期疫情有越來越嚴重的趨勢，政府卻只擔心選舉的事情，完全沒有替人民著想，實在不知道當初投票給他們的人是什麼心態。