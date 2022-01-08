一名女網友在網路分享她製作甜點的成果，而她在製作中間是糖霜的玻璃糖餅乾時，不小心把糖霜調的太稀，成品的外觀竟巧妙神似「保險套」。照片曝光後，引起網友熱烈討論。

女網友在論壇《Dcard》烹飪板發文，分享自己近日試做了玻璃糖、焦糖奶油夾心餅乾以及馬林糖，其中一樣玻璃糖是一種中空餅乾，中間則為透明的糖霜，成品外觀就有如玻璃花窗般，相當漂亮。

不少網友見了照片後，紛紛表示餅乾的外觀實在太像保險套了，還敲碗想買。（翻攝自Dcard）

但原PO在製作玻璃糖時，不小心在調整糖霜濃稠度時失手，她的糖霜沒煮乾，導致糖霜無法順利與外框的餅乾結合，甚至她拿起餅乾時，糖霜立刻下陷脫離餅乾體，而原PO也拍下作品失敗的瞬間，還崩潰地說，「我的玻璃糖…直接變保險套欸！」

文章曝光後，不少網友見照片被逗樂，直呼外觀真的與保險套有幾分相似，「不得不說那個光澤跟顏色真的有點像…」、「好可愛」、「看縮圖就嚇到了 點進來更是」、「超像超好笑，小心不要拿去用哈哈哈哈哈哈」、「好傳神」、「好好笑有要賣嗎想買欸XD」。