今天在NBA場上湖人以134：118擊退老鷹，取得一波4連勝，目前戰績21勝19敗排西區第6，這場比賽當家球星詹姆斯(LeBron James)再度以先發中鋒登場，砍下全隊最高的32分，並一舉突破歷史多項紀錄，其中他的生涯抄截數來到史上第10名，讓他的生涯得分、助攻、抄截都擠進歷史前10，成為NBA首人！
詹姆斯上場37分鐘，砍下32分8籃板9助攻4抄截3火鍋全能數據，投籃命中率54.2%、三分球16.7%、罰球5中5，正負值+4，目前已連10場砍超過25分，突破「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)34歲時所創紀錄，以37歲之姿成史上連10場拿下25+最高齡球員。另外生涯抄截數達2113次，超越羅伯森(Alvin Robertson)登上歷史第10。
此外他生涯得分、助攻、抄截都擠進歷史前10，這是聯盟史上首位，詹姆斯目前生涯總得分排史上第3，共得到36160分，落後「郵差」卡爾馬龍(Karl Malone)和「天勾」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)，助攻排史上第8，總次數9881，離羅伯森(Oscar Robertson)只差6次，抄截則是史上第10，成為史上唯一得分、助攻、抄截都排進前10的球員。
最近湖人在禁區大將安東尼戴維斯(Anthony Davis)掛傷兵情況下，詹姆斯可說是一肩扛起球隊重任，也因應球隊安排連續擔任先發中鋒角色，據統計，他擔任先發中鋒出賽的5場比賽湖人全部贏下，而他近10場比賽有9場突破30分，完全展現「The不讓」的氣勢，本季至今他場均能貢獻28.7分7.4籃板6.6助攻1.8抄截1.2阻攻。
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