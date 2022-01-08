今天在NBA場上湖人以134：118擊退老鷹，取得一波4連勝，目前戰績21勝19敗排西區第6，這場比賽當家球星詹姆斯(LeBron James)再度以先發中鋒登場，砍下全隊最高的32分，並一舉突破歷史多項紀錄，其中他的生涯抄截數來到史上第10名，讓他的生涯得分、助攻、抄截都擠進歷史前10，成為NBA首人！

With his fourth steal of the game, LeBron is now 10th on the NBA's all-time steals list.@KingJames x #NBAAllStar pic.twitter.com/4i0FAsvqsi — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 8, 2022

詹姆斯上場37分鐘，砍下32分8籃板9助攻4抄截3火鍋全能數據，投籃命中率54.2%、三分球16.7%、罰球5中5，正負值+4，目前已連10場砍超過25分，突破「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)34歲時所創紀錄，以37歲之姿成史上連10場拿下25+最高齡球員。另外生涯抄截數達2113次，超越羅伯森(Alvin Robertson)登上歷史第10。

LeBron James seems to be ignoring the memo on Father Time's undefeated record. At age 37, LeBron has scored 25 points in 10 consecutive games.



James is by far the oldest player to notch 10 straight 25-point games. He passes Michael Jordan, who did it at age 34 in 1997. pic.twitter.com/7ZEjL90gyR — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 8, 2022

此外他生涯得分、助攻、抄截都擠進歷史前10，這是聯盟史上首位，詹姆斯目前生涯總得分排史上第3，共得到36160分，落後「郵差」卡爾馬龍(Karl Malone)和「天勾」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)，助攻排史上第8，總次數9881，離羅伯森(Oscar Robertson)只差6次，抄截則是史上第10，成為史上唯一得分、助攻、抄截都排進前10的球員。

LeCenter tonight:



32 PTS

8 REB

9 AST

4 STL

3 BLK



The Lakers have won 5 straight with LeBron at center. pic.twitter.com/s9KtdKSkyX — StatMuse (@statmuse) January 8, 2022

最近湖人在禁區大將安東尼戴維斯(Anthony Davis)掛傷兵情況下，詹姆斯可說是一肩扛起球隊重任，也因應球隊安排連續擔任先發中鋒角色，據統計，他擔任先發中鋒出賽的5場比賽湖人全部贏下，而他近10場比賽有9場突破30分，完全展現「The不讓」的氣勢，本季至今他場均能貢獻28.7分7.4籃板6.6助攻1.8抄截1.2阻攻。