土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫(Berdymuhamedov)昨(7)開會討論，決定關上知名旅遊景點「地獄之門」(Darvaza gas crater)，防止不必要的天然資源耗盡。

披著「神秘國度」之美名，土庫曼位居中亞西南部，是一個鮮少人知的內陸國。境內獨特景點卡拉庫姆沙漠(Karakum Desert)覆蓋土庫曼將近百分之七十的國土，乾旱、貧脊的荒地上平均每6.5公里才會有一個人。

然而，大概位於中北部的地分有個名為「地獄之門」(Darvaza gas crater)的景觀，堪稱是國際上最知名的地標之一。寬約七十公尺、深度足足三十公尺，而這座大坑洞蘊藏豐富的石油和天然氣的，數十年來像煉獄般燃燒著熊熊烈火。

總統別爾德穆哈梅多夫認為，連日燃燒會耗盡本國天然資源，白白浪費的資源足以外銷國際，獲益後拿來造福國人豈不是更好。並補充說:「一直燃燒還會造成空氣汙染，更有害生活品質與自然環境。」

目前禁令尚未確定何時執行，早在2010年，別爾德穆哈梅多夫也發布過類似的命令，不過最後並沒有成功將地獄之門關上。