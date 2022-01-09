日本名古屋大學等組成的研究團隊在美國科學雜誌發表文章指出，亞洲等地感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡率低的原因，可能與腸道內細菌有關。

日本共同社中文網報導，研究團隊調查了10個國家的健康人士，發現在亞洲和北歐體內擁有較高柯林斯菌屬細菌的人占比較高；這種細菌會生成防止病毒與細胞結合的物質。

名古屋大學副教授平山正昭說，這次以國家為單位進行解析，未來或許調查每個患者是否有柯林斯菌屬，就能判斷是否會變成重症。

跟歐美許多國家相比，亞洲和北歐國家民眾感染COVID-19死亡率較低，被認為或許存在某種原因。

研究團隊分析了日本、美國和芬蘭等10個國家共953人的腸內細菌，根據主要細菌種類分為5個類別。結果發現在截至2021年2月死亡率低的韓國、日本和芬蘭，體內擁有較多柯林斯菌屬這一類別的人士占比較高，達到34%到61%。

而在這個類別人士占比較低（4%到18%）的墨西哥、義大利、美國、比利時和英國，感染COVID-19死亡率則較高。（譯者：黃名璽/核稿：陳正健）1110108