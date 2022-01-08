桃園市警察局為防堵尾牙高峰酒後駕車，7日全國同步取締酒駕勤務後，決定8日至21日尾牙期間，擴大執行冬季加強防制酒後駕車工作，目標是酒駕車禍死傷件數創下歷史新低。

警方表示，7日執行取締酒駕勤務，24日取締酒駕39件，酒測值超過0.26毫克共32件，依違反公共危險罪送辦。其中楊梅取締10件、桃園、中壢、八德各5見。另桃園、蘆竹發生酒駕受傷事故、大園發生酒駕未受傷事故。肇事率是去年同日的5成。

「喝酒太多肇事機率將提升10倍！」警方說，根據統計，酒測值0.25毫克時，肇事機率是不喝酒的2倍，若酒測值達0.55毫克，肇事機率將提升至10倍。警方呼籲千萬不要自認「酒量好而酒駕。警方也說，要讓酒駕件數持續降到比冬天的溫度還低，更要打破桃園紀錄，讓酒駕死傷件數創下歷史新低。

此外桃園警分局青溪派出所員警7日巡邏時，發現60歲黃姓機車騎士搖搖晃晃，警方要求盤查，男子卻加速逃逸，還一路闖紅燈、逆向。員警以兩車包夾的方式將其攔下，黃男還打算衝撞逃逸，遭員警壓制。黃男還稱「打不贏，認輸了還不行嗎」。警方詢問時，還答非所問，無法無法對話，警方酒測發現達0.66毫克，依公危送辦。

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