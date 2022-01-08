2022年第6屆艾多美公益路跑8日在高雄世運主場館開跑。（曹明正攝）

2022年第6屆艾多美公益路跑8日在高雄世運主場館開跑。（曹明正攝）

艾多美公益路跑將報名費全數捐給偏鄉及體育發展相關學校。（曹明正攝）

「2022年第6屆艾多美公益路跑 Atomy Run」8日上午6時50分於高雄世運主場館開跑，由高雄梓官國小戰鼓表演揭開序幕，今年共計8724人報名參加，仍秉持歷年承諾，將報名費全數捐給偏鄉及體育發展相關學校，捐贈金額達349萬元，計有高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣等28所學校受贈。

高巿府運動發展局長侯尊堯指出，艾多美將每1年的第1個周六訂為「艾多美公益路跑日」，賽事報名人數有愈來愈多、捐款金額愈來愈多、受贈學校愈來愈多等趨勢，6年下來，捐款超過1400萬、參與路跑人數超過2萬5000人，今年更創下捐款349萬紀錄，嘉惠28所學校，從高雄市之外，更擴及澎湖、台東、屏東等偏鄉學校，雖然艾多美公司是韓國企業，但不分國籍且無私奉獻。

艾多美公司董事長具松謨表示，秉持以往將報名費全數捐贈給偏鄉及體育發展相關學校的承諾，今年所得也將全數捐出；除了高雄、屏東及台東地區的學校外，也跨海傳愛至澎湖縣講美國小。

受贈28所校分別是，偏遠地區學校：高雄市茂林、那瑪夏、桃源、寶來國中，屏東縣牡丹、獅子、來義國中，台東縣泰源國中、加拿國小。澎湖縣講美國小。體育運動發展學校：高雄市鼓岩、復興、中庄、金潭、旗尾、鼓山、光榮等國小，後勁、小港、興仁、茄萣、前鎮、旗山、蚵寮、青年等國中及仁武高中，台東縣新生國中、卑南國小。