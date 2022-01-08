屏東九如鄉九如路二段某間輪胎廠8日午間驚傳火警，除1人肢體燙傷送醫外，共波及20間鐵皮屋包含洗車行、倉庫、住家等，九如鄉公所初估，損失至少2、3000萬。（謝佳潾攝）

屏東九如鄉九如路二段某間輪胎廠8日午間驚傳火警，除1人肢體燙傷送醫外，共波及20間鐵皮屋包含洗車行、倉庫、住家等，九如鄉公所初估，損失至少2、3000萬。（謝佳潾攝）

屏東九如鄉九如路二段某間輪胎廠8日午間驚傳火警，不僅濃煙直竄天際、火場內還不斷傳出爆炸聲響，且火勢也一發不可收拾，除1人肢體燙傷送醫外，共波及20間鐵皮屋包含洗車行、倉庫、住家等，九如鄉公所初估，損失至少2、3000萬。

屏東消防局指出，8日12時26分接獲九如鄉巴轆公園對面鐵皮屋火警，共計出動各式人車22車45人到場滅火搶救，期間發現1名男子自行逃出，而其雖肢體有大面積燒燙傷，但意識清楚，九如救護車趕緊將他送到義大醫院醫治，而同仁在1時50分控制火勢，2時11分進行火勢撲滅殘火處理，3時48分火勢熄滅，至於起火原因仍待釐清。

而就在熊熊烈火遭熄滅的同時，滿目瘡痍的火災後現場令人驚，九如鄉長張振亮與鄉代會主席藍聰信也趕赴現場關切，張振亮說，經清點，這場火災共造成20戶受損，當中有19戶是全毀，包括輪胎行、洗車行、倉庫及住家等，而從營業用的機器設備、停在輪胎行的車輛、房屋裝修以及屋主放在家中的現金等計算，初估財損至少2、3000萬。