台中市二選區立委補選明日登場，選前之夜，國民黨候選人顏寬恒從沙鹿總部出發，以徒步掃街方式，號召沿途5個集合點的支持者加入行列，最後抵達三角公園造勢會場，全程約3.4公里。顏寬恒出發前受訪說，以往重大選舉也會選擇三角公園舉行，這次也不例外。

晚間6點不到，許多支持者已聚集在總部前，搖著小旗子等待，顏寬恒受訪畢後，在無黨籍立委高金素梅陪同下，一起帶領支持者出發，現場凍蒜聲不絕於耳。另外，包括立委江啟臣、楊瓊瓔、許淑華、以及副議長顏莉敏及市議員謝龍介也會陸續加入徒步行列，壯大聲勢。

顏寬恒指出，從總部出發走往沙鹿三角公園，三角公園有它的故事，因為過往任何重大的選舉，都會去三角公園，這次也是一樣，用徒步方式一步一腳印，象徵從在地出發，結合在地所有支持者，以及讓所有支持者共同參與，就是為了海線屯區未來的發展，大家一起努力。

朱立倫稍早臨時來加油打氣，顏寬恒說，他事先不知情，但是歡迎集合所有人，大家的共同幫忙及共同協助打這場選戰。