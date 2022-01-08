國民黨與罷昶公民團體一改化整為零策略，今首度合體造勢，地點選在人潮匯聚的雙和市場，議會黨團由書記長王欣儀領軍。（黃婉婷攝）

台北市第5選區（中正、萬華）立委林昶佐罷免案將於9日投票，而日前民進黨台北市議員王世堅在臉書上力挺林昶佐，反被網友拱出來參加補選，也使這場罷免案的後續發展格外引人注目。不過，國民黨台北市議員徐巧芯分析，若林昶佐被罷免，民進黨可能會派不分區立委林楚茵參加立委補選。

對於若林昶佐被罷免之後的補選，徐巧芯今天在政論節目《新聞大白話》中表示，民進黨會循林靜儀模式，並指當初陳柏惟罷免案中，林靜儀也是力挺陳的人之一，結果陳柏惟被罷免後，出來選的是林靜儀。

徐巧芯指出，這段時間有人給林楚茵很多資料打顏寬恒，而林楚茵現在住在萬華，大家私下揣測，若林昶佐被罷免，就是換不分區的去選，因為選上後民進黨可以再遞補，是CP直很高的組合。不過，徐巧芯也發現，很多民進黨的人這次沒出來幫林昶佐，因為認為他2018年時背叛民進黨跟台北市長柯文哲合作，而柯當選後又轉過頭來貼民進黨、罵柯文哲，這樣的作法讓大家看不起。

同台的國民黨新北市議員葉元之則說，民進黨如果人選準備好，是不是其實也不看好？如果對林昶佐有信心，就不需要儲備人選。如果民進黨評估林昶佐會被罷掉，「我覺得民進黨不如推王世堅，我們也希望跟比較好的人競選」，王世堅至少有良心，對民進黨不好的政策不會盲目護航，比如五倍券，他比較站在人民的角度，比林昶佐好太多。