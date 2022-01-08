台北市千禧獅子會歲末作公益，捐贈雲林縣消防局2輛災情勘查車。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

國際獅子會300-A2區台北市千禧獅子會歲末作公益，捐贈雲林縣消防局2輛災情勘查車，8日於縣消防局舉辦捐贈典禮，由雲林縣長張麗善代表接受，獅友們更在春節前寒冬送暖，加碼贈送台西鄉獨居長者生活物資，請台西藝術協會理事長丁仁桐協助送達。

張麗善表示，此次千禧獅子會的善心義舉，由卸任會長黃桂芳發起，加上接任會長黃永寶大力支持，促成「千禧10號」、「千禧桂寶號」的捐贈。目前消防局的災情勘查車已老舊達使用年限，千禧獅子會的及時雨，正好補充現有裝備的不足之處。

張麗善說，「119」在民眾的心目中，代表著安心與信任，24小時不間斷服務，是鄉親安居樂業最有力的防線。對於消防局團隊堅守崗位、使命必達，打造出安全幸福的雲林予以肯定，更對千禧獅子會的善心由衷感謝。

另外，時值寒冬，千禧獅子會有感萬物齊漲，偏鄉獨居長者生活更加艱困，加碼捐贈各種日常生活用品給台西鄉百戶獨居長者，幫助老人家過個好年。張麗善呼籲，政府資源有限，地方民力無窮，期望拋磚引玉，一起打造祥和溫暖的社會。

黃桂芳說，消防人員是守在災難第1線的英雄，災民的出口是這些英雄的入口，希望能盡一點心力，幫助消防人員在搶救民眾生命財產時，加強其救災安全。這樣的善念在眾獅友的支持下，催生了2輛勘查車的誕生。能為社會安全防護網盡一己之力，也是獅子會博愛互助精神的體現。