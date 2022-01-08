新北社規師成果展今在猴硐礦工文史館舉行。（新北市城鄉局提供）

新北社規師成果展今在猴硐礦工文史館舉行。（新北市城鄉局提供）

新北市政府城鄉發展局今（8）日在瑞芳區猴硐礦工文史館舉辦「110年度新北市社規師暨營造點成果發表會」，現場共有19個展示點分享社區環境改造成果，吸引上百人到場參與，並由新北市副市長陳純敬為每一個社區及培力學員代表頒發感謝狀，感謝社造夥伴們及學員們的累積奉獻，新北市社區活力成效斐然。

去年新北市社規師計畫輔導在地團隊針對社區議題，運用對空間的想像，改善了19處的社區空間，帶來各自的歷史對話、文化記憶或永續經營。像是瑞芳礦業的文化傳承、野柳漁村的巷弄美化、塭仔底濕地的生態多樣、社區X學校合作食農教育等等，主題遍布歷史再現、綠色生態、創藝美化、地景營造。展現了新北市民關注生活環境、結合公私部門資源、共同營造安居樂業社區空間的熱忱與活力。

城鄉發展局黃國峰局長表示，去年新北市社規師計畫輔導社區、社群、社區大學與學校等19個團隊，透過共同參與的力量，多次擾動社區及閒置場域，不但活化環境更凝聚社區意識，進而達到地方永續創生，希望大眾一起感受新北市社區營造的能量，期待與大家在今年的新北市社規師成果展再相見。