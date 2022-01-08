英國1名33歲女子於2020年12月搬進艾塞克斯郡（Essex）的租屋處，未料住不到1年，廁所因汙水管破裂，導致堆積在水管的排泄物、髒汙的衛生紙溢滿這間廁所，而她也被迫搬出去住。

《太陽報》報導，33歲的柯林斯（Mikayla Collins）前年底租的新屋發生汙水管破裂，致使汙水回流，樓上鄰居的排泄汙、洗衣機水等各種堆積在排水管的汙水，全都湧進她家廁所，潔白的廁所布滿咖啡色的濁水。

柯林斯在臉書曝光這驚人畫面，可見排泄物、髒汙的衛生紙全都從馬桶溢出，有些直接掉落在地上，甚至連浴缸也滿是混濁的咖啡色汙水；柯林斯也被逼得不得不搬出公寓，暫住旅館，她表示，這樣子的環境會孳生許多細菌，這是一個明顯的公共衛生問題。

對此柯林斯也向房東公司「Sanctuary Housing」究責，而該公司事後公開道歉，並進行清潔修繕等作業，在經調查後，發現主要是2個塑膠製品卡在汙水管中，造成水管堵塞，如今已經將堵塞物移除，完成清潔，以便柯林斯小姐能夠盡快返回家中。