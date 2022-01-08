台塑企業員工暢遊揭開神祕面紗的戰地人文和自然景觀，體驗獨一無二的類出國優質行程。（李金生攝）

穿梭來去的人潮，帶來金門離島旅遊新氣象。（李金生攝）

台塑企業員工遊金門，親子同樂畫面好溫馨。（李金生攝）

金門縣府觀光處歡迎企業員工旅遊，推出多項贊助和獎勵措施。（縣府觀光處提供）

金門外島打響2022企業旅遊的第1炮，台塑集團南亞塑膠公司新港廠2000多名員工將分45梯次登島遊覽，在縣府觀光處提供酒水贊助和推薦在地表演團體、門票優惠等獎勵措施下，暢遊揭開神祕面紗的戰地人文和自然景觀，體驗獨一無二的類出國優質行程。

觀光處長丁健剛表示，去年11月疫情趨緩之際，縣府就布局旅遊新商機，目標鎖定國內企業員工旅遊大市場，推出多項獎勵方案。今天迎來台塑企業首發1、2團，在著名景點莒光樓歡欣會師，開出新年獎勵企業員工冬遊金門的紅盤，穿梭來去人潮帶來離島旅遊新氣象。

這項由台塑企業南亞塑膠-新港廠職工福利委員會規畫的活動，由台灣組團社大榮國際旅行社與負責地接的金環球旅行社共同策辦。大榮國際旅行社郭文瑞董事長表示，報名時張貼於各廠區門口的金門遊海報，引起員工同仁的熱烈回響，期待在金門縣府觀光處的協助下，寫下歷年來國旅參加人數最多的新紀錄。

南亞新港廠福委會主任委員林育正也表示，金門有「海上公園」的美譽，員工相揪搭機跨海而來，很有出國旅遊的感覺，大家對當地戰地史蹟、自然和人文風情都很期待，也要好好品嘗金門特色美食。

金環球總經理翁炳信表示，南亞新港廠員工3天2夜金門遊，共有2101人報名參加，1月6日起陸續出團，縣府與台塑企業、旅行社3方協力打造優質行程，慰勞員工平日打拚的辛勞，也替大家充電再出發，創造企業與員工雙贏的好未來。

觀光處說明，「鼓勵企業赴金門旅遊推廣計畫」至今年4月30日止，凡是200人以上且為3天2夜的企業團旅遊，即可透過金門地接旅行社申請獎勵，內容包含酒水贊助、門票優惠、觀光小天使「阿特」迎賓、協助租借場地，以及推薦在地表演團體。詳情可上〈金門縣政府觀光處網站〉查詢，或電洽觀光處楊小姐（聯絡電話082-3188236轉62756）。