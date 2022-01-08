台中市第二選區立委補選9日進行投開票。台中市選委會8日指出，中二選區沙鹿等5區選舉人數為29萬5985人，共設258個投開票所，投票時間為上午8時到下午4時；因投票率高低會影響開票的時間，預期約在晚上7時前就可完成開票作業。

台中市選委會表示，2021年10月23日罷免立委陳柏惟的選舉人數為29萬4976人，分別為沙鹿區7萬3357人、大肚區4萬5309人、龍井區6萬2032人、烏日區6萬1037人、霧峰區5萬3241人，9日的立委補選選舉人數，比去年罷免陳柏惟的選舉人數增加1009人。

藍、綠角逐激烈的中二選區立委補選，9日五區的選舉人數高達29萬5985人，包括沙鹿區7萬3747人、大肚區4萬5394人、龍井區6萬2196人、烏日區6萬1395人、霧峰區5萬3253人；比2020年立委選舉的選舉人數29萬1122人增加了4863人，其中沙鹿區仍是最大票倉。

台中市選舉委員會表示，9日投票時間從上午8時開始至下午4時結束；請民眾攜帶身份證、印章及投票通知書。依據中央選舉委員會函示，於258個投開票所均加派1名警衛人員，以維護投開票所秩序及安全。

台中市選舉委員會強調，依公職人員選舉罷免法第56條規定，政黨及任何人不得於投票日從事競選、助選或罷免活動﹔違反規定者，處新台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰。另依第108條第2項規定，在投票所四周30公尺內，喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5000元以下罰金。