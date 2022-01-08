JR紀言愷、陳勢安、GJ蔣卓嘉（左3、4、5）上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（左1、2、右1）主持談話節目《36題愛上你》。（公視提供）

歌手GJ蔣卓嘉、陳勢安與JR紀言愷「三帥」上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持公視談話節目《36題愛上你》，沒想到紀言愷、炎亞綸2個天蠍座一碰上就鬥嘴，讓Sandy要他們「別互相傷害」；紀言愷還爆陳勢安料說他歌唱、講話「都是R＆B tone」。

JR紀言愷在新戲演沒有戀愛經驗的體育老師，他說「我不太懂，看似條件都不錯，但30幾歲沒有談戀愛到底是什麼感覺」，還笑說「也算是一個新的挑戰」，炎亞綸忍不住說「因為你的經驗豐富」，反應很快的JR紀言愷立刻嗆「我是天蠍，跟你一樣」，炎亞綸又說「那你這個會得獎」，紀言愷又說「來啊，要來講你初戀幾歲是不是？」，兩人一來一回讓現場笑翻。

陳勢安與蔣卓嘉私下感情頗佳，還被說「可以共演BL劇」，炎亞綸拱他們坐一塊，唐綺陽看了直說「有耶，有CP感」，Sandy還說「會想看！」，原來兩人創作歌曲真的於同一齣BL劇合作，還被粉絲湊對叫他們「安卓CP」。

當年JR紀言愷主持《完全娛樂》就訪問過發《天后》專輯的陳勢安，對於陳勢安印象深刻，認為他溫柔內斂的性格從出道至今都沒變過；後來兩人合作歌舞劇，紀言愷便跟陳勢安結為好友。

《36題》節目上，JR紀言愷也表示，有次歌舞劇排練空檔，想趁吃飯時試探對方私下個性是否會放開些，便問陳勢安說「勢安，你那排骨是不是可以……？」JR紀言愷現場用柔情的口吻模仿陳勢安回話「喔……JR我的排骨真的可以給你」，維妙維肖的模仿也讓「本尊」陳勢安笑翻。

Sandy睜大眼睛說「他用天后的唱腔回答你？」，炎亞綸也驚呼「好完整的人設！」，JR紀言愷補充說「跟他聊健身也是，從頭到尾講話都是這種R＆B tone，私底下都這麼地溫柔和細膩，陳勢安真的是很有禮貌的一個人」。

最後蔣卓嘉在現場演唱他「三原色」音樂推理企劃裡的新歌〈第二個體溫〉，悠揚的歌聲讓現場聽得如癡如醉，三人在節目最後環節的「情感分數」也獲得觀眾打下98分的超高分。