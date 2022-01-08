中市政府經濟發展局專門委員林敏棋（左一）率隊前往西屯區家樂福宣導-督導業者禁止試吃、邊走邊吃。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

疫情來勢洶洶，防疫不能有絲毫鬆懈！農曆春節將至，百貨賣場等民生消費場域採買人潮湧現，因應國內近期出現本土群聚事件，中市經濟發展局專門委員林敏棋昨日率隊前往西屯區家樂福宣導，督導業者禁止試吃、邊走邊吃，並落實出入口專責人力負責實聯制、量測體溫、手部消毒等春節防疫專案措施。

經發局表示，訪視業者均已依循前日公佈春節防疫專案，暫停試吃、禁止邊走邊吃，並由社交距離宣導員視人潮狀況勸導民眾保持社交距離，另於賣場出入口也安排人力管制入場民眾全面佩戴口罩、實聯制、量測體溫等。

林敏棋指出，為維護市民健康安全，市府也積極要求百貨賣場收銀人員儘速施打第二劑疫苗，針對中央流行疫情指揮中心要求「接觸不特定人士或無法保持社交距離」特性，強化疫苗接種，如以團體方式且超過30人以上，可洽轄區衛生所媒合醫療院所安排團體接種事宜。

經發局提醒，考量Omicron威脅增加，除業者應恪守相關防疫措施，民眾也應嚴格落實配合戴口罩、勤洗手等個人衛生防護，並於外出或採買維持社交距離，儘速施打COVID-19第2劑疫苗或第3劑疫苗。

經發局強調，農曆春節將屆，防疫不能掉以輕心，市府積極展開賣場防疫宣導，希望全民共同防堵疫情，讓消費多一層安全保障，民眾可安心過春節。