韋汝前往唐氏症基金會的明倫工坊做公益。（TVBS提供）

疫情衝擊善款銳減，韋汝號召粉絲一起做公益。（TVBS提供）

受到疫情衝擊，多數社福機構收到的善款銳減，為了號召更多人一起做愛心、幫助弱勢團體，藝人韋汝響應第二屆分享愛無限公益活動，特別前往唐氏症基金會的明倫工坊做公益，韋汝拜師變身為”唐老師”的唐寶寶們學做手工皂，過程笑料百出！像是其中一個步驟，是要將完成的手工皂封膜，「唐老師們」事先一再提醒韋汝「這步驟很難」，果然韋汝不是拉破封膜、就是折得超不工整，練了好幾次之後，好不容易有一個稍為像樣的成品，竟然被「唐老師們」打了50分的不及格分數，讓韋汝忍不住笑著大喊：「老師不要這麼嚴格啦！」

製作手工皂從溶解皂基、製作皂液開始，超過10道工序，原先韋汝認為自己應該很快就能上手，結果在將皂液倒入模具時就”卡卡”， 韋汝急忙澄清：「一個人負責在模具裡噴上酒精，另一個人快速倒入皂液，份量還要抓的剛剛好，這需要一點時間。」幾輪之後，韋汝似乎上手了，怎知才剛誇口稱讚自己很棒，下一秒立刻大叫：「啊！溢出來了啦！真的是誇不得耶我！」逗的現場哈哈大笑！

身為母親的韋汝有感而發地說，這些製作流程對一般人來說可能稍微練習幾次就能上手，但對唐寶寶而言，每個步驟都在挑戰他們的專注度及意志力，「每一個孩子都是很用心、盡全力在製作，真的很感動」。韋汝說，一般人可能做一件事情卻反覆受到打擊時，可能會選擇放棄，「但他們的意志力和挑戰精神，讓我很佩服，從他們身上可以學習到對生命和所有事情的堅持」。

唐氏症基金會董事長林正俠就說，手工皂製作過程中許多工序都需要大量的精細動作及長時間的眼神專注，唐寶寶因為先天上的問題，像是肌肉張力不足、視力聽力等問題，讓他們在訓練的過程就吃足苦頭，平均一個人至少要花半年以上的時間才能正式上線，製作出品質一致、可以販售的手工皂。林正俠說：「過程很辛苦，但是他們的固執與堅持，讓他們能持續努力完成自己的工作，社會大眾的鼓勵真的是給他們最大的進步動力。」

唐氏症基金會提供製作手工皂的工作，不但讓唐寶寶有收入，也能對自己更有自信心，不會成為社會的負擔。然而2021年受到三級警戒影響，兩個半月內手工皂減產將近25000顆手工皂，短少近350萬的營業收入，再加上大眾善款減少，對社福機構來說，無疑是雪上加霜。第二屆分享愛無限公益活動號召大眾愛心，一筆捐款就能幫助40家弱勢社福機構。欲知更多《分享愛無限》活動及捐款詳情，請透過以下網址 https：／／tvbsf.tvbs.com.tw／infinitelove，或上網搜尋【分享愛無限】。