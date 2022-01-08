台中市二選區立委補選選前之夜，民進黨候選人林靜儀，8日晚選在烏日舉行造勢晚會，近晚間7點開場前，已近9成滿。（黃國峰攝）

民進黨候選人林靜儀，8日晚選在烏日舉行造勢晚會，近晚間7點開場前，已近9成滿，考量疫情，也取消正副總統大進場。（黃國峰攝）

民進黨候選人林靜儀，8日晚選在烏日舉行造勢晚會，支持者聚精會神，觀看感性影片。（黃國峰攝）

民進黨候選人林靜儀，8日晚選在烏日舉行造勢晚會，由於正副總統都將到場助選，現場也啟動維安機制。（黃國峰攝）

民進黨候選人林靜儀，8日晚選在烏日舉行造勢晚會，民進黨動員支持者，到場相挺。（黃國峰攝）

台中市二選區立委補選選前之夜，民進黨候選人林靜儀，8日晚選在烏日舉行造勢晚會，現場擺了約3千張椅子，直到晚間7點前開場前已近9成滿，場外遊覽車也賣力的一車車載來支持者，由於正副總統都將到場助選，現場也啟動維安機制。

原本規畫正副總統兩人從會場外，以大進場的方式徒步進入，但考量疫情持續升溫，為了減少接觸感染的機會，主辦單位稍早宣布確定取消大進場，兩人將直接上台。