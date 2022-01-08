中二補選選前之夜 林靜儀烏日造勢晚會氣氛熱 19:082022/01/08 中時 黃國峰 、 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市二選區立委補選選前之夜，民進黨候選人林靜儀，8日晚選在烏日舉行造勢晚會，場外遊覽車賣力的一車車載來支持者。（黃國峰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市二選區立委補選選前之夜，民進黨候選人林靜儀，8日晚選在烏日舉行造勢晚會，近晚間7點開場前，已近9成滿。（黃國峰攝） 民進黨候選人林靜儀，8日晚選在烏日舉行造勢晚會，近晚間7點開場前，已近9成滿，考量疫情，也取消正副總統大進場。（黃國峰攝） 民進黨候選人林靜儀，8日晚選在烏日舉行造勢晚會，支持者聚精會神，觀看感性影片。（黃國峰攝） 民進黨候選人林靜儀，8日晚選在烏日舉行造勢晚會，由於正副總統都將到場助選，現場也啟動維安機制。（黃國峰攝） 民進黨候選人林靜儀，8日晚選在烏日舉行造勢晚會，民進黨動員支持者，到場相挺。（黃國峰攝） 台中市二選區立委補選選前之夜，民進黨候選人林靜儀，8日晚選在烏日舉行造勢晚會，現場擺了約3千張椅子，直到晚間7點前開場前已近9成滿，場外遊覽車也賣力的一車車載來支持者，由於正副總統都將到場助選，現場也啟動維安機制。 原本規畫正副總統兩人從會場外，以大進場的方式徒步進入，但考量疫情持續升溫，為了減少接觸感染的機會，主辦單位稍早宣布確定取消大進場，兩人將直接上台。 張亞中赴罷昶選前之夜聲援 怒斥民進黨顧選票不顧性命 直播》立委補選決戰之夜 顏寬恒步行掃街 江啟臣、許淑華、謝龍介相挺 #民進黨 #選前之夜 #林靜儀 #遊覽車 #維安機制 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠議員po防彈背心照挺林靜儀 他傻眼：上演「台灣霹靂火」？ 14:102022/01/08 政治 影／蔡英文視察指揮中心 網友湧臉書問：然後晚上去輔選嗎？ 15:472022/01/08 政治 直播》林靜儀選前之夜 正副總統取消大進場 17:282022/01/08 政治 顏寬恒出發了！徒步3.4公里至造勢會場 凍蒜聲不絕於耳 18:342022/01/08 政治 防疫升級 蘇貞昌不參加林靜儀選前之夜 徐巧芯嗆民進黨：其它人該去嗎 14:592022/01/07 政治 中二補選、罷昶明天決戰！今晚選前之夜國家隊對郷親隊陣仗曝光 10:252022/01/08 政治 一開口就讓綠營炸鍋？港媒驚呆：柯文哲家這兩個女人夠猛！ 14:122022/01/08 政治 傳顏清標因祖墳問題氣到住院 林靜儀：這種爆料不可取 11:292022/01/07 政治 中二補選膠著 朱上火線催票 賴清德站台 籲顏家收腳洗手 04:102022/01/08 政治要聞 在野柔性聯盟浮出檯面 04:102022/01/08 時論廣場 酒醉倒臥馬路 暖警從白天守候到黑夜 中年男：你們人有夠好 11:362022/01/08 社會 政治熱門新聞 林靜儀人設搞錯了？ 郭正亮曝一大問題：民進黨已沒招 - 政治 綠營狂轟2個月 顏寬恒會贏嗎？知情人居然這樣說 - 政治 台中補選最後關頭 黃光芹揭勝負關鍵：只有3個字 - 政治 顏清標氣到住院後氛圍變了？ 高金素梅6字爆在地人看法 - 政治 直播》立委補選決戰之夜 顏寬恒步行掃街 江啟臣、許淑華、謝龍介相挺 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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