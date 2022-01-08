淡水區清水街一棟5層樓公寓2樓，8日上午10時突發生火警，火勢控制後，警消入內搜索，赫見臥室地上倒臥一對夫妻，2人全身60％、3度燒燙傷，失去生命徵象，經送醫2人重傷雙亡。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

淡水區清水街一棟5層樓公寓2樓，8日上午10時突發生火警，消防人員趕抵後，約20分鐘控制火勢，警消入內搜索，赫見臥室地上倒臥一對夫妻，2人全身60％、3度燒燙傷，失去生命徵象，經送醫2人重傷雙亡，家屬向警消表示，懷疑老舊電器釀禍，確切起火原因仍待消防局火調人員釐清中。

據了解，82歲李男行動不便、81歲白姓妻子因病長期臥床，兩人同住在新北市淡水區清水街上公寓2樓，由於女兒嫁於他處，行動不便的夫妻倆則聘請外籍看護照料，外籍看護平日住在1樓，孝順的女兒與孫女常去前往探視。

附近一樓經營美髮廳的夫妻表示，8日上午10時許，眾人聞到陣陣火燒味，夫妻倆放下手邊工作到屋外查看，驚見隔壁2樓竄出大量火煙，夫妻倆拿起滅火器衝上去想滅火，然而因火勢過猛、溫度逼人，只好退到一樓等待消防人員救援。

8日孫女剛好來找祖父母，當孫女抵達兩老住處附近時，發現2樓竄出大量火煙，她焦急地按1樓門鈴，呼叫外籍看護快逃，並試圖衝上樓救出祖父母，無奈火勢太大只能退到1樓，等待消防局撲火求援。

消防人員獲報後趕抵，約於20分鐘控制火勢，當消防員搜索屋內時，赫見李姓夫妻倒臥在二樓臥室內，60％、3度燒燙傷，都已失去生命徵象，趕緊將2人救出送醫；送醫後，丈夫於12時許宣告身亡，妻子一度於車上恢復生命跡象，無奈下午3時仍傷重不治。

第三救災救護大隊大隊長黃弟勝表示，火災現場多為木造結構，火勢延燒嚴重。家屬向消防人員透露，家中擺設數件老舊電器，懷疑是火警釀禍原因，消防局則表示，確切火警原因仍待釐清。

淡水警方事後將外籍看護帶回派出所釐清案情，外籍看護向警方表示，事發當下她人在一樓，無法了解起火情形，而在得知照護對象2人都已往生，看護情緒失控數度淚崩，場面哀戚。