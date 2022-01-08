寒流來襲年關將近，甘霖基金會展開今年送年菜任務。（甘霖基金會提供／陳淑芬台中傳真）

寒流來襲年關將近，甘霖基金會8日展開今年送年菜任務，動員90多人發送10天份年菜給中市800多名獨居、貧困長輩和身心障礙朋友。基金會董事長謝信男表示，感謝企業、社團發心贊助，還號召員工、成員響應做公益，在疫情各界艱辛情況下，關懷弱勢過年用餐需求，讓人感動與感激。

「2022甘霖年菜傳遞愛，餐餐溫暖不停歇！」甘霖基金會90多名同工組隊今年送年菜活動啟動，台中市府社會局局長彭懷真到場支持。基金會表示，往年邀請社會大眾來參與送年菜任務，近兩年受疫情影響送年菜活動由基金會所屬德同工執行，並舉行春聯簽名祝福儀式，象徵將眾人的愛與祝福帶給長輩。

謝信男表示，年菜自去年底開始募集經費，除各界愛心民眾加入外，並獲企業、社團發心贊助，不只單位捐款，還號召公司員工、社團成員一起樂捐響應做公益。他也強調，今年特別的是透過超商7-11的ibon及年輕族群以行動支付小額捐款明顯增加，讓年菜經費積少成多，讓人相當感動與感激。

甘霖基金會今年準備的年菜有滷雞腿、梅干燉肉、三杯雞、花雕雞、常溫調理包、白米、麵條等方便長輩加熱和料理的食材，並準備祝福卡，由民眾寫下對長輩的祝福，透過同工們隨著年菜帶給長輩。

甘霖基金會表示，80多歲的王爺爺平時照顧患有失智症、須靠輪椅代步的王奶奶，但他體力日漸衰弱無力備餐，又不放心妻子單獨在家，無法外出購餐，6年前起接受送餐服務，有送餐員送上熱食減輕生活負荷，社工也定期訪視關心，協助連結生活所需物資，老夫妻收到年菜及關懷卡片都備感窩心。