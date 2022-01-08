為評估絕對缺鐵性貧血與功能缺鐵性貧血，對一般人罹患心血管疾病(CVD)風險與死亡率的影響，德國漢堡大學心臟與血管中心針對歐洲3個世代、超過1.2萬人，進行逾時13年的追蹤研究。結果發現，相較於缺乏鐵質的參與者，攝取並維持足夠鐵質的人，未來10年內的死亡率、心血管疾病致死率與罹患冠狀動脈心臟病的機率，都會隨之下降。

這份研究已發表於2021年10月份的《歐洲心臟病學會心臟衰竭》期刊。文中指出，鐵對於維持人體功能至為重要；不論是輸送與利用氧氣，還是維持粒線體功能，鐵都扮演關鍵角色。一個人如果出現絕對缺鐵性貧血，往往會導致貧血與骨骼肌功能障礙。

現有文獻已證實，對於已罹患心血管疾病的人來說，缺鐵往往會導致更嚴重的併發症，例如心肌梗塞與心臟衰竭。在後續的靜脈鐵劑治療中，則發現補充鐵質可以改善心臟衰竭與各種缺鐵症狀，並改善運動能力與生活品質。

然而，該研究的對象是已經罹患心血管疾病的患者；換言之，對於健康正常的一般人而言，缺鐵是否也對心血管疾病與死亡率產生影響，引起研究團隊的興趣。

為解答此一謎題，研究團隊自歐洲3項世代研究中遴選12,164人，進行平均13.3年的追蹤研究。所有參與者的平均年齡約59歲，55%為女性。參與者必須接受全面的臨床評估，以掌握各種新血管疾病與併發症的危險因子，如吸菸、肥胖、糖尿病與膽固醇。

在該研究中，絕對缺鐵的定義為儲鐵蛋白小於 100 μg/L。不過，當儲鐵蛋白低於30 μg/L時，則被歸類為嚴重絕對缺鐵。至於功能性缺鐵，則是運鐵蛋白飽和小於20%，就劃入功能性缺鐵。

在研究開始初期，60%的參與者有絕對缺鐵，64%的參與者有功能性缺鐵。在長達13.3年的追蹤期間，有2212人死亡(18.2%)；其中，579人死於心血管疾病(4.7%)，1033人(8.5%)確診罹患冠狀動脈疾病，766人(6.3%)出現中風。

就富含鐵質的食物來說，包括紅肉、蝦、蜆、蠔、菠菜、木耳、蘑菇、雞蛋、黃豆、腰果、花生、芝麻等。(達志影像/Shutterstock)

在調整年齡、性別、吸菸、膽固醇、血壓、糖尿病、身體質量指數(BMI)與發炎症狀等危險因子後，研究團隊進一步評估缺鐵對冠狀動脈心臟病、中風、心血管死亡率與總死亡率的關係。

結果發現，相較於沒有功能性缺鐵的參與者，有功能性缺鐵的參與者罹患冠狀動脈心臟病的風險增加24%，因心血管疾病而死亡的風險則上升26%，總死亡率成長12%。至於有絕對缺鐵的參與者，其冠狀動脈心臟病的風險則增加20%；不過，絕對缺鐵卻不會影響死亡率與中風風險。

在計算年齡、性別、吸菸、膽固醇、血壓、糖尿病、BMI等危險因子後，研究團隊發現擁有功能性缺鐵的人，接下來10年的死亡率約5.4%，因心血管疾病而死的機率為11.7%，罹患冠狀動脈心臟病的機率則為10.7%。

研究團隊指出，這項研究證實中年人缺鐵的現象很普遍，近3分之2的人有功能性缺鐵，這些人在接下來的10多年更容易染上心臟病，也有更高的死亡風險；不過，如果鐵質充分攝取、維持與運用，就能避免5%的死亡率、12%的心血管致死風險，以及11%的冠狀動脈心臟病。

那麼，如何攝取足夠的鐵質，又能讓身體充分吸收呢？就富含鐵質的食物來說，包括紅肉、蝦、蜆、蠔、菠菜、木耳、蘑菇、雞蛋、黃豆、腰果、花生、芝麻等。

此外，富含維生素C的食物也有助於身體吸收鐵質，幫助紅血球將氧氣運送往全身，綠花椰菜、辣椒與水果都是很好的選擇。另一方面，咖啡與茶因為單寧酸的關係，會降低鐵質吸收率，應避免於餐後飲用。