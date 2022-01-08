本土疫情持續升溫影響，加上指揮中心宣布新冠疫苗第三劑縮短間隔時間為12週，台中市8日加開假日接種站出現民眾大排長龍。市議員何文海抨擊說，文心森林公園中午1點開始施打，人潮綿延達1公里餘，現場湧進約2000多人，引起民怨迭起。市府衛生局長曾梓展說，火速增派3組醫護人員支援加快施打速度。
何文海指出，台中市今天增設多個假日疫苗施打站，但每一站點都是人潮爆滿，尤其以南屯區文心森林公園最嚴重，市府設在文心森林公園溜冰廣場區，預定中午1點開始施打至4點，1點開打前就大排長龍，湧進2000多人在現場排隊等候，現場原本只有一組醫護人員在施打。
何文海說，他立即向主辦單位衛生所了解疫苗情形，確認疫苗數量有將近5000劑，足以讓現場民眾通通注射到，但現場排隊民眾有老有少，加上今日溫度回溫，太陽日曬強烈，擔心年長者無法負荷久站，立馬聯絡衛生所加派人員協助；並要求市府針對文心森林公園站要再加開施打場次。
曾梓展強調，先前新冠肺炎疫情趨緩時，市府假日所開設的施打站民眾並不踴躍；受到本土疫情升溫衝擊，加上開放可施打第三劑，今天的人數才會突然的爆增，衛生局已多增派3組醫護人員支援，加快施打的速度，台中市疫苗足夠請民眾放心。
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