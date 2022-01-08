無黨籍立委林昶佐今晚在龍山寺舉辦「終結惡戰，團結之夜」晚會，現場2000張椅子瞬間坐滿，場面熱絡。（林縉明攝）

台北市中正萬華選區無黨籍立委林昶佐罷免案明日投票，林昶佐今晚在龍山寺前廣場舉辦「終結惡戰，團結之夜」晚會，會中邀請總統蔡英文、副總統賴清德、經濟部長王美花等人登台助講，晚間7點現場擺放的2000張椅子坐滿，工作人員急忙加擺椅子，廣場兩旁也擠滿人潮，場面熱絡。

「終結惡戰，團結之夜」由民進黨立委吳思瑤、蔡易餘，賴清德率先登台助講，賴清德表示，他到現在都搞不清楚為什麼要罷免林昶佐，如果立委有違法犯罪行為或是在國會不認真打拚，人民當然有理由提案罷免，但林昶佐是公都盟評鑑六次優秀立委，呼籲明天踴躍投下不同意票，留住林昶佐，讓林昶佐繼續在立法院為人民打拚。

賴清德表示，這這子來到中正萬華，看到在地議員陪林昶佐掃街，甚至連國民黨的里長也支持林昶佐，代表林昶佐平時在基層服務做得很好，如果做得不好，議員跟里長不會站出來相挺。

賴清德說，林昶佐罷免案是莫名其妙的罷免，不能再繼續這樣搞下去，明天一定要出來投不同意票，把莫名其妙的罷免案終結，也終結惡質的罷免文化，讓大家過好年。