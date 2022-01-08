立委林昶佐罷免案、台中第二選區立委補選將於1月9日舉行投票，民進黨台北市議員王世堅日前在臉書更新了大頭貼照，表態支持民進黨台中立委補選人林靜儀和林昶佐，引發關注。對於外界不斷詢問，若林昶佐被罷免後，是否會到中正萬華參加補選，王世堅直言，若自己有餘力參選，會循正確管道，以光明磊落的方式來選，不會乘人之危。

王世堅7日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，去年萬華確實受到很大委屈，「不只是我，不只是選區的議員」，整個台北的人當然會共同憤怒。但是那些誤會在解釋清楚之後，都已經冰釋了，也就是病毒是國外來的，所謂萬華破口完全不是事實，中央也沒那個意思。

王世堅指出，自己確實曾在中正萬華擔任過立委，因為以前是大選區，包過自己現在的選區中山、大同，還有中正、萬華、文山、大安。王世堅坦言，當時是大選區，「我受到中正萬華民眾支持，已經是十幾年前的事情，現在都還有很深的感情和連結，當然大家自然而然會想到我可以再去補選」。

不過，王世堅認為，這完全是一個假設性、不存在的問題，而林昶佐即便沒有被民眾100%喜歡，也沒有被嫌惡感，也沒說大家很氣憤他，他還是有一定的好的表現。

王世堅直言，「如果我王世堅還有餘力參選立委，應該循正確的管道、光明磊落的方式來選，並不是說趁人之危，有人被罷免，就來看有沒有機會，我不會這麼做，我是光明磊落的」。