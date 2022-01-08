林靜儀競選總部主委林佳龍呼籲選民要把握最後幾個十小時，用力催票固票。(黃國峰攝)

立法院副院長蔡其昌呼籲選民用選票終結不公平不正義。(黃國峰攝)

林靜儀選前之夜造勢會場現場湧入超過3000人，群眾高聲呼喊，氣氛超嗨。(黃國峰攝)

台中第二選區立委補選明天投票，民進黨候選人林靜儀晚間在烏日區舉辦「溫柔堅定挺靜儀」選前之夜活動，現場湧入逾3000群眾，民眾高聲呼喊「林靜儀，凍蒜」，情緒激昂。林靜儀競選總部主委林佳龍大聲呼籲，支持者要把握最後10幾個小時，用力催票、固票，還要幫林靜儀監票。

林佳龍說，明天晚間此時選舉結果就要揭曉，台中二選區選民到底是要選出有愛心、有專業的國會議員？還是很貪心、家財萬貫的國會議員？現在距離投票只剩下10幾小時，大家要在催一下，把票顧好，明天此時就是迎接光榮勝利的時刻。

林佳龍強調，這次選舉選情膠著，支持者一定要把握最後時間催票、固票，尤其要阻止買票；選舉最後時刻，支持者要幫忙阻止有人收身分證、注意有無人用車子載人去投票。為了台灣的價值、讓國際知道台灣要打破黑金政治派系的權錢交易，最重要就在第二選區這次選舉結果。

「我們一路走在黑暗的山洞，但出口就在不遠處了。」立法院副院長蔡其昌呼籲，選民一起堅持、陪伴林靜儀走出山洞，迎接光、迎接勝利；這是台灣民主關鍵的時刻、是改變台灣結束黑金的關鍵時刻，大家用手中的選結束一個不公平不正義的時代，用選票告訴全台灣，中二選區與其他地方一樣，讓民主繼續走下去。