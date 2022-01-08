無黨籍立委林昶佐罷免案明日投票，罷昶總部今晚在西門紅樓前廣場舉辦選前之夜「散昶最終戰」。國民黨前立委林郁方今晚出席相挺，質疑林昶佐4矛盾，「時代力量你們報仇的機會來了」，絕對要出來投票贊成罷免林昶佐。

林郁方點出，林昶佐第一個矛盾是林昶佐是活人，可是他的外號是鬼王，演唱會都撒冥紙；第二個矛盾是他身體非常好，選舉兩塊肉、三塊肉、四塊肌都露出來，他說他不能當兵，第三個矛盾，他當立委想到的是在舞台，人在立法院心在舞台上，阿諾史瓦辛格是好萊塢大明星，他當過美國加州州長，他當州長時間有沒有看一部電影，林昶佐可以當立委、拍電影，有可以搞大港開唱，賣票還卡賣商品。

林郁方指出，他在外交國防委員會，當了六個國家聯誼會會長，沒看過一個國家的國會議員，一邊當國會議員一邊當舞台的演員，真的沒見過，這怎麼專心？又跑到台北來在萬華搞一個演唱會，連劉寶傑都沒有辦法睡覺，吵死人！吵的大大小小沒辦法睡覺，林昶佐6年替萬華做了什麼？

林郁方最後說，林昶佐還有一個矛盾，常常抹紅人家，啊你自己呢？你的媽媽在大陸是上海商務仲裁委員會委員，大陸沒有對你有特別的感覺會讓你幹這麼重要的位子嗎？兒子是台獨捍衛者，媽媽在大陸賺人民幣。

林郁方痛批，林昶佐比民進黨還要民進黨，怪不得蔡英文總統那麼喜歡他，時代力量為什麼搞成這樣，誰把時代力量搞垮了，非常的清楚，時代力量要走自己的路，有人一直扯後腿，就是林昶佐，「時代力量你們報仇的機會來了」，你們搞得這麼衰敗就是林昶佐害你們，絕對要出來投票贊成罷免林昶佐。

林郁方指出，這次不是政黨對決，他也贊成，但國民黨有義務特別努力，票票都要投下來，作為最大在野黨，有責任要把中正萬華不稱職立委罷免掉。