國民黨團呼鬱鄉親一定要用支持顏寬恒，來教訓民進黨的惡質抹黑與造謠。（台中市議會國民黨團提供）

中二選區立委補選8日藍綠進入最後肉搏戰！台中市議會國民黨團全體議員在書記長陳政顯與執行長吳瓊華的號召下，今天傍晚分別自山海屯與市區齊聚沙鹿區，加入國民黨候選人顏寬恒徒步掃街行列，呼籲選區鄉親再次發揮大智慧，別讓得來不易的補選機會又讓綠營得逞。

「不信正義喚不回、不容公理盡成灰！」陳政顯表示，綠營林靜儀空降投入立委補選後，整個選舉立刻充斥著抹黑與造謠，無中生有的人身攻擊不斷，這都是來自有心人士的惡意抹黑，民進黨對顏寬恒抄家滅族式的毀譽，充斥著前朝的不甘心與怨念。

吳瓊華、黃健豪表示，中二選區每天都在中火空汙的陰影下，當年林佳龍任內不減煤，當上部長後也沒有替鄉親發聲，林靜儀從當上不分區立委到現在，都是在替蔡英文政府不減煤只增氣的政策當幫手，完全不顧鄉親的健康，鄉親一定要用支持顏寬恒來教訓他們！

市議員林碧秀和張瀞分強調，顏寬恒多年以來，用心且無私的服務鄉親一定最有感受，俗話說「吃人一口、還人一斗」，希望鄉親們明天除了自己、也要呼朋引伴一起出門投票挺顏寬恒，打退空降的惡質政客；讓誠信、正直、樸實的風氣，重新回到中二選區。