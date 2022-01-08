近期國內第三劑疫苗如火如荼開打中，美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）也曾表示:「唯有施打三劑Covid-19疫苗才算是『完整接種』。」不過，印度比哈爾邦有一位84歲老翁曼達爾(Brahmadeo Mandal)似乎超前部署之快，宣稱自己目前為止已經打了11劑的Covid-19疫苗，曾經身體有的病痛都消失了。

印度一位老翁曼達爾(Brahmadeo Mandal)自己目前為止已經打了11劑的Covid-19疫苗。

根據《新印度快報》(The New Indian Express)報導，報導內容詳細記錄老翁接種的日期與地點，自去年2月完成第一劑後，分別又在3月、5月、6月、以及7月接連施打，截至去年(2021)12月底總共累積了11劑疫苗。

正當他開打第12劑時被逮個正著，目前當地衛生部門正積極展開調查，並釐清到底曼達爾是如何辦到得。

報導還指出，曼達爾透漏自己利用親戚們的身分證和手機號碼來接種疫苗。因為印度政府多次呼籲人民盡快打疫苗，曼達爾得意說道:「政府做了一件了不起的事情，我讓他們如願以償。」