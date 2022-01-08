冬天就是適合戀愛的季節，從聖誕節、跨年到農曆春節，連續的佳節和假期不少情侶都會相約一起過，這樣的氛圍讓人忍不住想脫單。最近就有網友列出15個「單身的人都在想什麼？」貼文反而釣出許多過來人表示，「單身超爽」。

有女網友日前在《Dcard》上分享心情，她列出了15點單身人會有的想法，表示冬天的她容易寂寞、容易感傷，如過有人有其他心聲，也可以一起取暖。

1. 所有的快樂傷悲，沒有第一時間分享的人。

2. 愛勸單身同胞「平常心」，但自己明明也充滿期待。

3. 笑某些愛情片理想到幼稚，又期望發生在自己身上。

4. 努力讓自己變更好後，發現沒有人稱讚和在意。

5. 總自我喊話自己很棒，卻越來越沒底氣。

6. 忙了一整天後，手機卻沒有任何關心訊息。

7. 常想說「憑甚麼誰誰誰能交到，但我不行」。

8. 天氣冷時，想有人能抱著一起睡，卻只能抱自己。

9. 按讚朋友的放閃文時，心情會微微苦澀。

10. 想過各種節日，但最後只能在家自己過。

11. 不想被他人覺得柔弱，卻偷偷渴望有人能撒嬌示弱。

12. 下定決心一個人過，但兩天後就反悔。

13. 想著單身很自由很讚，但又希望有人可以管。

14. 感冒或月經來的時候，容易寂寞到想哭。

15. 覺得交友軟體很髒不敢用，但看朋友在上面脫單又很動搖。

貼文引起熱烈迴響，不少單身的人大喊有共鳴，「原PO是不是會讀心，每點都中欸好想哭喔」、「不要說破啦嗚嗚嗚」、「真的！尤其每到冬天又特別寂寞」。

不過也有許多人覺得單身比較好，「以前會這樣想，但後來發現這些東西其實有很大部分都是要先愛自己或探索自己開始，而不是在別人身上尋找」、「以前的確這麼想，現在覺得單身自由舒適」、「不是所有單身的人都會這樣想...分手後才發現，單身超爽好嗎」、「可是我單身的超級自在，有很多時間可以專注在自己身上，也交到了很多的好朋友」、「我單身的很快樂欸哈哈哈」。