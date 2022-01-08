今年BMW於CES消費電子展發表一台配備E Ink的iX Flow概念車，最引人之處是車身外觀可以瞬間轉換於黑白之間，在車迷間引發熱列討論，原來iX Flow概念車採用的黑科技正是來自台灣的E Ink元太科技電子紙技術。雙方研發團隊密切合作，從複雜的雷射切割，到打造可精準貼合車體曲線的可變色電子紙，呈現精湛科技與工藝的結合。

BMW iX Flow概念車是運用E Ink Prism可變色電子紙，透過程式編碼進行設計，以提供客製化的圖紋與素材，並可產生流動感的灰階動態影像，或在特定區塊做出深淺的明暗對比變化，車輛彷彿有了生命一般活靈活現，成為世界上第一款只需按一下按鈕即可更改外觀顏色的汽車。

BMW認為，未來車輛應該要能根據駕駛者的美感偏好、使用環境，甚至還可依不同功能需求來改變車輛外觀，甚至也可以運用到內裝設計上。這次展示的iX Flow概念車不僅在車身的鈑件表面運用E Ink電子紙，同時輪圈也加上了E Ink電子紙，在官方的展示影片中，透過色彩的變化，靜止的車輛也能展現奔馳的動感。

BMW iX Flow專案負責人Stella Clarke表示，E Ink可變色電子紙能貼合於擁有大弧度的車體表面，令人嘆為觀止。E Ink元太科技董事長李政昊則表示，此次與BMW合作的概念車款以令人驚艷的形式，展示未來顯示表面將可隨心轉換，呈現個人化風格、以及客製化資訊等特性。

其實，透過改變車體外觀顏色的功能，除了展現個人化的特色外，也有助於提升車輛的效率。例如外觀車色顯示為白色時，可在炎熱氣候反射陽光，而外觀車色轉換為黑色時，在寒冷氣候又可吸收陽光，如此一來，即可利用這樣的特性減少車輛消耗車內的升溫與降溫所需電力。

BMW iX Flow外觀車色的改變過程以高效模式運用能源，主要是因為E Ink電子紙為超低耗的技術，也就是E Ink電子紙具備雙穩態特性，僅在更換顯示色彩時才耗電，畫面持續顯示時則零耗電。如此使得概念車款在改變外觀車色的同時僅使用些微電力，亦符合純電動車款的永續發展使命。

元太科技表示，多數顯示器具有自發光特性，而電子紙不會自發光，透過反射環境光源顯示內容的反射式特性，亦讓電子紙顯示器具有如同印刷顯示與自然的視覺體驗。電子墨水由數百萬個帶色粒子構成微膠囊架構，與現今印刷產業使用的墨水色彩原理相同，帶色粒子可透過電場驅動控制其上下移動位置，以改變顯示螢幕所呈現的內容。

BMW iX Flow概念車車身色彩變化。（BMW提供）

BMW iX Flow概念車車身色彩變化。（BMW提供）

BMW iX Flow概念車車身色彩變化。（BMW提供）

BMW iX Flow概念車車身色彩變化。（BMW提供）