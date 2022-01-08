國際Omicron疫情升溫 ，國內近期也出現境外移入確診案例，民眾黨立委蔡壁如今質疑疫情指揮官陳時中，為什麼美國可以不被列入高風險國家名單，陳時中怎麼可以遇到美國就轉彎，呼籲陳時中應該從科學數據來做政策的依據，用「政治決定科學」不可取。

蔡壁如指出，國內疫情升溫，總統、副總統卻仍為了造勢場合南北奔波，搞一個選舉傾全國之力，但防疫呢？對於無法樂觀的疫情有備案嗎？選舉比防疫還重要了嗎？

根據疾管署統計，新的一年短短6天，境外移入累計案例達113例，其中76例自美國入境，占比達六成七。但是，美國並不在列管的高風險國家名單內，不受隔離十四天的嚴格邊境管制；只要從三種方案（14天、10＋4、7＋7）中擇一入住檢疫旅館即可。

根據美國哥倫比亞大學日前研究指出，美國將在1月9日，也就是明天，達到疫情高峰，平均7日確診人數將達到250萬，甚至500萬；這麼龐大的數字，嚴重程度不亞於非洲國家，蔡壁如質疑，為什麼美國可以不被列入高風險國家名單，陳時中怎麼可以遇到美國就轉彎。

蔡壁如說，錯誤的「制度」才是防疫的破口，桃機的工作人員辛苦了，沒有人願意成為破口，千萬不要讓指揮中心錯誤的決策，再次三級警戒，台灣人民承受不起。