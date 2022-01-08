活化歷史建築釋利多，雲林縣北港鎮大復戲院租金佛心價。（張朝欣攝）

雲林縣政府為活化歷史建築，整修北港鎮水道頭文化園區與大復戲院。水道頭文化園區建築群包括10角水塔與日式員工宿舍，非常適合文創產業或咖啡店；大復戲院有舞台與販賣部，可作為展演空間並經營輕食，2處每月租金各1萬5000元，可說是半買半相送佛心價。

「水道頭文化園區」保留1座日據時代10角水塔，造型獨特全台僅此1座，縣政府加以整修，保留木質門窗、鐵鑄柱子等懷舊元素，活化成為北港遊客中心，被譽為全台最「水」的遊客中心，並獲選網美最愛旅遊景點之一。

10角水塔旁的6間日式員工宿舍歷史建築，原本破舊不堪，成為地方環境死角，經縣政府整修活化，目前不定期舉行藝文展演，未來計畫打造成類似日本的「職人工藝館」，由工藝師介紹雲林的各種特色工藝。

縣文化觀光處處長陳璧君8日表示，10角水塔遊客中心因租約到期等因素，將於今年7月遷至北港朝天宮後方的北港登記所，為了延續10角水塔的功能性，決定連同旁邊的日式員工宿舍一併出租，2建築每月租金只要1萬5000元，比北港市區大部分店面還便宜。

大復戲院創立於1927年，日據時期稱為「北港座」，早年除了播放電影，還不定期安排秀場表演，知名藝人楊麗花、鄧麗君等人都曾到此演出，風光一時，直到電視普及後，於20餘年前停止營業，經縣政府列為歷史建築修復活化，目前供藝文團體申請作為展演空間。

陳璧君指出，非都會區的戲院文化因時代的變遷幾乎消失殆盡，藉由大復戲院的重新啟用，可讓年輕人了解戲院的興衰史，這也是雲林縣首座活化再利用的老戲院，極具指標意義，每月租金同樣只要1萬5000元，可說是租到賺到。