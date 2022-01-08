台北市第五選區無黨籍立委林昶佐罷免案，9日投票，通過條件為同意票須多於不同意票，且同意票多於門檻5萬8756票。副總統賴清德7日陪同林昶佐至禮天宮、雙福宮參香祈福時，環南市場自治會長林勝東也現身力挺林昶佐。東華大學教授施正鋒表示，挺林昶佐這個場子，他質疑很多是「西瓜派」的。國民黨台北市議員徐巧芯則猛酸說，7日綠營挺林昶佐的整個過程都很尷尬，你們幹嘛要一直硬拉林勝東到中間？

施正鋒8日在政論節目《新聞大白話》中提及駐德代表謝志偉挺林昶佐又出「抗中保台」牌，他認為，其實政治人物或政府沒有政績的時候，就會幫人戴紅帽子，也就是抗中保台、芒果乾都來了，基本上謝志偉已經語無倫次。

施正鋒接著指出，7日綠營挺林昶佐的這個場子，他質疑很多是「西瓜派」的，可能準備要跳船了。他們當然是賣面子給副總統賴清德，還有人是不得已、被逼的，看起來凜然不可侵犯的樣子，宛如說「人來了，不然你要怎樣？」

國民黨台北市議員徐巧芯則表示，7日綠營挺林昶佐的整個過程都很尷尬，你們幹嘛要一直硬拉林勝東到中間？林勝東能怎麼樣；這就是我們市井小民現在的縮影，當黨叫你配合的時候，誰敢不配合，黨叫你出來的時候、所有民進黨在地議員叫你過來的時候，他敢不來嗎？台北市議員劉耀仁一直拉著他的手，把林勝東拉到中間來，她覺得好可憐喔，有必要這樣嗎？如果林勝東站出來力挺林昶佐，他應該是理直氣壯地走到中間，因為林勝東也知道自己是關鍵角色，就一定會站出來。