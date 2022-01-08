女星賈靜雯出道逾30年，在影視方面有許多代表作品，2019年以《我們與惡的距離》獲得金鐘視后殊榮，更在2021年靠著《瀑布》摘下金馬影后，耕耘多年的演技終於受到肯定；最近賈靜雯回母校領「傑出校友」獎，還出賣自己學生時期舊照，清秀圓潤的外貌讓她不忘自嘲「很傻呆」。

賈靜雯在演藝圈奮鬥多年，近年來的影視作品，終於讓她的演技受到肯定，先後獲得視后和影后，也為她31年演藝生涯寫下精彩的一筆；今（8）日賈靜雯在社群分享被母校通知回去領獎，以傑出校友的身份「回娘家」，不僅憶起求學時回憶，更感到格外榮幸。

最近賈靜雯回母校領「傑出校友」獎，還出賣自己學生時期舊照，清秀圓潤的外貌讓她不忘自嘲「很傻呆」。(圖/ 摘自賈靜雯IG)

另外賈靜雯除了曬出領獎時的照片，也在IG限時動態上傳多張學生時期舊照，小學曾扮成蜘蛛人跳舞，Q嫩臉蛋和女兒咘咘根本一個模子刻出來；而另一張和高中同學合影的黑白照，留著妹妹頭瀏海的她，臉還顯得有點圓潤，但仍藏不住清秀出眾的外貌。

而陶晶瑩也在底下留言，問「你（妳）以前在學校乖嗎？」，賈靜雯說自己乖到不行，還自虧「因為很傻呆」；粉絲們也很替賈靜雯高興，紛紛留言恭喜，「妳超級棒！太美！」、「孩子最好的榜樣」、「我都感動到眼睛濕潤」。