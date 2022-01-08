無黨籍立委林昶佐罷免案明投票，罷昶總部今晚舉辦選前之夜「散昶最終戰」造勢，未在原安排名單的金色力量主席童仲彥不請自來，上台獻唱熱舞「閃尿閃屎」，儘管童仲彥率爆乳辣妹認真舞動，但表演時民眾反應冷淡，最後匆匆下台。

童仲彥身穿金色外套，帶著一批身穿低胸馬甲的辣妹上台唱RAP，痛批林昶佐閃尿、閃屎，並引導民眾一起呼口號，現場播放「閃尿閃屎」充滿爭議性的歌詞與露骨MV，童仲彥更直說畫面是限制級的，普遍級的要看台上。

由於現場支持者大多年紀較長，影片開播後眾人隨即傳出驚呼聲，不少婆媽當場傻住，也有人笑著拿出手機拍下低胸辣妹，當童仲彥率舞群展開律動時，僅有零星民眾跟著手舞足蹈，多數民眾都直呼「怎麼突然有這段」，氣氛變得稍微尷尬，最後童仲彥還沒表演完，就匆匆下台。

罷昶總部發言人高毓安表示，罷昶公民團體尊重童仲彥的「路過表演」，但表演方式不盡認同。我們感謝每一分支持罷免、支持中正萬華再思考的力量。再次鄭重聲明，童仲彥的「路過表演」，不在罷昶民團晚會的既定安排中。